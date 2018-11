POL-OS: Osnabrück - Zeugen gesucht!

Osnabrück (ots) - Bereits am Donnerstag, 08.11.2018, ereignete sich gegen 15.20 Uhr ein Unfall in der Straße An der Bornau, bei dem zwei Autos beschädigt wurden. Der entstandene Sachschaden liegt bei ca. 4500 Euro. Ein grauer Seat Ibiza und ein schwarzer VW Golf befuhren hinter einander die Straße An der Bornau in Osnabrück. Sie folgten dem Straßenverlauf auf dem linken Fahrstreifen zur Pagenstecher Straße, als plötzlich ein unbekanntes Fahrzeug, das rechts neben ihnen fuhr, nach links wechselte. Der Seat Ibiza bremste ab, der VW Golf fuhr auf und das unbekannte Fahrzeug (ein weißer Transporter) setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zu dem Unfall oder dem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizei Osnabrück unter 0541 327 2215 oder 0541 327 2315 entgegen.

