POL-OS: Osnabrück - Fahrraddiebstahl

Osnabrück (ots) - Ein unbekannter Mann hat am Dienstag, gegen 13.43 in der Hügelstraße ein Damenrad der Marke Raleigh gestohlen und ist damit über die Erzbergerstraße in Richtung Vehrter Landstraße geflüchtet. Die Fahrradbesitzerin hatte das Zweirad auf dem Gehweg abgestellt, um es dann in den Schuppen zu stellen. Als sie den Schuppen aufgeschlossen hatte und sich umdrehte, sah sie den unbekannten Mann mit ihrem blau-silbernen Rad davonfahren. Der Fahrraddieb ist männlich, ca. 25 Jahre alt, 1,75m groß und kräftig. Er hat einen dunklen Vollbart und trug eine kurze Hose, eine kurze Windjacke (darunter ein schwarzes T-Shirt) und eine schwarze Wollmütze. Er hatte einen grünen Rucksack dabei. Hinweise zu der Person oder dem Fahrraddiebstahl an sich bitte unter 0541 327 2215 oder 0541 327 3203.

