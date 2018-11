POL-OS: Bramsche - Unfallflucht in Bramsche- Engter

Bramsche (ots) - Ein heller Pkw (ähnlich VW Golf) ist am Mittwoch gegen 12.15 Uhr im Rolkerskamp gegen einen Grundstückszaun gefahren, hat diesen erheblich beschädigt und setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der unbekannte Autofahrer fuhr auf dem Rolkerskamp in Richtung Schleptruper Kirchweg. Aus unbekannten Gründen kam das Fahrzeug in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen hochwertigen Metallzaun und zwei Pfosten. Dann setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort. Am Unfallort konnten Spuren gesichert werden. Zeugenhinweise auf verursachendes Fahrzeug und Fahrer werden unter 05461 915300 bei der Polizei Bramsche entgegen genommen.

