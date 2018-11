POL-OS: Bramsche - Tatort Baustelle

Bramsche (ots) - Zwischen Samstag und Dienstag entwendeten unbekannte Täter von einer Baustelle (Umbau Kotten) an der Neuenkirchener Straße in Bramsche-Achmer einen Baustrahler, Kabel und Kamera. Zeitgleich soll es in der Nähe zu einem ähnlichen Diebstahl auf einer anderen Rohbaustelle gekommen sein. Die unbekannten Diebe werden ein größeres Fahrzeug zum Abtransport der erlangten Beute genutzt haben. Die Polizei in Bramsche bittet um Hinweise zu dem Diebstahl und zu verdächtigen Fahrzeugen und Personen im Bereich Achmer. Hinweise bitte unter 05461 915300.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Anke Hamker

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell