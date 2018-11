POL-OS: Berge - Diebstahl

Berge (ots) - Von einem landwirtschaftlichen Betrieb an der Menslager Straße in Dalvers entwendeten unbekannte Täter in der Nacht zu Donnerstag mehrere Werkzeuge und Geräte. Die Polizei in Fürstenau bittet um Hinweise unter 05901 95950.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Anke Hamker

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell