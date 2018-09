POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person auf der Insel Hiddensee Landkreis Vorpommern Rügen

Bergen (ots) - Am 07.09.2018 gegen 21:00 Uhr ereignete sich auf der Insel Hiddensee ein folgenschwerer Unfall zwischen zwei Radfahrern. Auf einem unbeleuchteten Abschnitt der Inselstraße zwischen Kloster und Vitte begegneten sich ein 41jähriger Mann und eine 78jährige Frau. Beide fuhren ohne Licht und es kam zu einer Berührung zwischen den Fahrrädern. Die Frau aus Dresden stürzte auf das Pflaster, blieb regungslos liegen und wurde vor Ort von mehreren Passanten betreut. Sie leisteten bis zum Eintreffen von Notarzt und Rettungswagen Erste Hilfe. Sie wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Klinikum nach Greifswald geflogen. Im Auftrag Thomas-Michael Neumann, Kriminalhauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende an:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395/5582-2223

Fax: 0395/5582-2026



Auf Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell