POL-OS: Hasbergen - Versuchter Einbruch in Ohrbeck

Hasbergen (ots) - Am Gräfin-von-Maltzan-Weg versuchten Unbekannte am Donnerstag in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Der oder die Täter machten sich zwischen 08.45 und 15.30 Uhr an der Haustür zu schaffen, scheiterten jedoch bei dem Versuch die Tür aufzuhebeln und flüchteten. Die Polizei in Georgsmarienhütte bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05401/879500 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell