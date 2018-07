POL-OS: Bissendorf - Kleinkraftrad gestohlen

Bissendorf (ots) - Eine rote Kreidler, Modell Florett RS, mit den Kennzeichen OS-OQ 50, erbeuteten unbekannte Täter in der Straße Gewerbepark. Das Zweirad wurde am Sonntagabend (19.30 Uhr) vor einem dortigen Fahrzeug-Center verschlossen abgestellt. In der Zeit bis Montagmorgen (09 Uhr) stahlen Diebe das Kleinkraftrad und flüchteten unerkannt. Die Polizei in Melle ist an Hinweisen zu dem Diebstahl interessiert und nimmt diese unter der Rufnummer 05422/920600 entgegen.

