POL-OS: Alfhausen-Heeke: Einbrecher erbeuteten Sägen

Alfhausen (ots) - Unbekannte brachen in der Zeit zwischen Samstagmittag und Montagmorgen in die Werkstatt eines Sägewerkes an der Bruchstraße ein. Die Täter verschafften sich dabei gewaltsam Zutritt in das Gebäude und nahmen dort vier Kettensägen der Marke Stihl sowie eine Handkreissäge von Makita an sich. Wem etwas Verdächtiges aufgefallen ist, meldet sich bitte bei der Polizei in Bersenbrück. Telefon: 05439-9690.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell