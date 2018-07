POL-OS: Osnabrück: Werkzeugdiebstahl am Johannistorwall

Osnabrück (ots) - Unbekannte haben am Wochenende auf einer Baustelle am Johannistorwall drei große Metallcontainer aufgebrochen und sich an mehreren darin gelagerten Werkzeugen bedient. Wem verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten, meldet bitte bei der Polizei Osnabrück. Telefon: 0541-3273203.

