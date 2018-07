POL-OS: Osnabrück - Motorradfahrer schwer verletzt

Osnabrück (ots) - Am Sonntagabend ereignete sich gegen 18.35 Uhr auf der Kreuzung Schützenstraße/ Tannenburgstraße ein Unfall, bei dem ein 30-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Eine 48-jährige Frau war mit ihrem Citroen auf der Schützenstraße in Richtung Mindener Straße unterwegs. An der Kreuzung Tannenburgstraße wollte die Fahrerin nach links in diese abbiegen. Der 30-jährige Motorradfahrer befuhr die Schützenstraße in Richtung Bremer Straße, vor ihm noch andere Verkehrsteilnehmer, die nach rechts abbogen. Der Motorradfahrer prallte mit dem Citroen zusammen und zog sich schwere - nicht lebensgefährliche- Verletzungen zu. Der Sachschaden liegt bei 25.000 Euro.

