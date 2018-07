POL-OS: Bad Iburg - Bargeld aus Hotel gestohlen

Bad Iburg (ots) - Bargeld war das Ziel von Einbrechern, die sich in der Nacht zu Montag, zwischen 00.25 Uhr und 04.20 Uhr, Zugang zu einem Hotel in der Straße Zum Freden, verschafften. Die unbekannten Täter hebelten eine Tür auf und gelangten so in das Gebäude, wo sie Büroräume durchsuchten und Bargeld entwendeten. Hinweise zu Tat und Täter bitte an die Polizei in Georgsmarienhütte unter 05401 879500.

