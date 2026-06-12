Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Polizeiinspektion Leer/ Emden begleitet den Christopher Street Day in Emden

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

Am 13.06.2026 findet in Emden der Christopher Street Day (CSD) statt. Die Veranstaltung beginnt um 12:30 Uhr und umfasst neben einem Bühnenprogramm auch einen Demonstrationszug durch Teile des Stadtgebietes.

Die Polizei begleitet die Veranstaltung und wird gemeinsam mit den Verantwortlichen des Veranstalters für einen sicheren und störungsfreien Ablauf sorgen.

Im Zusammenhang mit dem Demonstrationszug kann es insbesondere in der Zeit von 12:30 bis circa 15 Uhr im Innenstadtgebiet zu Verkehrsbehinderungen und Straßensperrungen kommen. Verkehrsteilnehmende werden gebeten, den Bereich nach Möglichkeit weiträumig zu umfahren und zusätzliche Fahrzeiten einzuplanen.

"Das Versammlungsrecht besitzt einen hohen Stellenwert in unserer demokratischen Gesellschaft", erläutert Thomas Memering, Leiter der Polizeiinspektion Leer/Emden. "Ziel der polizeilichen Maßnahmen ist es, die sichere Durchführung der angemeldeten Versammlung zu gewährleisten."

Für die Dauer der Veranstaltung wird die Polizei mit zusätzlichen Einsatzkräften im Stadtgebiet präsent sein und als Ansprechpartner für Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung stehen.

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