Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der PI Leer/Emden für Sonntag, 07.11.2021

Leer (ots)

++Diebstahl von Regenrinnen++Fahrzeugführer unter Einfluss von Betäubungsmitteln++

Diebstahl von Regenrinnen -Zeugen gesucht-

Weener - In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden von dem Gebäude der Sielacht in der Straße Zum Schöpfwerk die am Gebäude angebrachten Regenrinnen aus Kupfer entwendet. Zudem versuchte(n) der oder die Täter in das Gebäude einzubrechen, scheiterten jedoch. Zeugen, die Hinweise zu Tat und/oder Täter machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Weener.

Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Emden - Am Samstagabend mussten die Beamten bei der Kontrolle eines 27-jährigen Mannes gegen 20.30 Uhr in der Petkumer Straße feststellen, dass dieser sein Elektro-Kleinstfahrzeug (E-Scooter) unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt hatte. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell