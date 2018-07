POL-LER: Preseemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden am Sonntag, 08.07.2018

Leer (ots) - ++ Versuchter Einbruch in Wohnung ++ Fahren unter Drogeneinfluss ++ Fahren unter Alkoholeinfluss ++ Unfall an Fähranleger ++ Hausfriedensbruch auf ehem. Werksgelände ++ Unerlaubter Besitz von Einhandmesser und Drogen ++

Leer- Versuchter Einbruch in Wohnung- Am gestrigen Samstagnachmittag in der Zeit von 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr nutzte ein derzeit unbekannter Täter die Abwesenheit eines Mieters in der Heisfelder Straße aus. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei erfolgte der Zutritt in die Wohnung über ein Dachfenster. Im weiteren Verlauf suchte der unbekannte Täter in Schränken nach Bargeld und Wertgegenständen. Nach Aussage des 38 jährigen Mieters wurde jedoch nichts entwendet. Nach der Spurensuche leitete die Polizei ein Strafverfahren ein.

Leer- Fahren unter Drogeneinfluss- Am Samstagabend gegen 20:30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte der Autobahnpolizei Leer auf der BAB 31, Fahrtrichtung Leer, in Höhe der Anschlussstelle Leer-West einen Pkw der Marke Skoda. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass die 60 jährige Fahrerin aus Löningen, Landkreis Cloppenburg, unter Einfluss von Drogen stand. Die Durchführung einer Blutentnahme war erforderlich und die Weiterfahrt wurde polizeilich untersagt. Im Anschluss wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Westoverledingen- Fahren unter Alkoholeinfluss- Am heutigen Sonntag gegen 00:50 Uhr kontrollierten Polizeibeamte im Osterender Weg den Fahrer eines Pkw Mercedes im Rahmen einer Verkehrskontrolle. Hierbei wurde festgestellt, dass der 35 jährige Fahrer aus Folmhusen unter Alkoholeinfluss stand. Eine verifizierbare Messung ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,92 Promille. Die Weiterfahrt wurde sofort untersagt und die Pkw Schlüssel zur Gefahrenabwehr sichergestellt. Gegen den jungen Mann aus Folmhusen wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeiten- verfahren eingeleitet, welches ein Fahrverbot beinhaltet.

Borkum -Unfall an Fähranleger- Gestern Morgen gegen 07:25 Uhr kam es am Fähranleger zur Fähre nach Eemshaven zu einem schadenträchtigen Ereignis unter der Beteiligung von einem Pkw und dem Fährschiff Westfalen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand und nach Aussage von Zeugen befuhr eine 32 jährige Frau aus Lübeck mit ihrem Pkw Dacia die Zufahrtsrampe zum Fährschiff ohne zu beachten, dass die Zufahrtsrampe schon hochgefahren war. Der Pkw kippte noch vor über und blieb mit dem Frontbereich auf dem Fährschiff hängen. Der Heckbereich vom Pkw befand sich noch auf der Zufahrtsrampe. Hierbei erlitt die Lübeckerin und ihre 35 jährige Beifahrerin ebenfalls aus Lübeck einen Schock. In einer polizeilichen Befragung der Fahrerin gab diese an, dass sie in Zeitdruck war und die Fähre noch unbedingt erreichen wollte. Die Position der Zufahrtsrampe habe sie dabei nicht beachtet. Am Pkw wurden beide Frontairbags ausgelöst und es entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Mitarbeiter der AG Ems fuhren die Zufahrtsrampe sofort runter und der stark beschädigte Pkw wurde zurück an die Kaianlage geschoben. Das Fährschiff blieb unbeschädigt und konnte seine Fahrt mit minimaler Verspätung nach Eemshaven antreten. Polizeibeamte der Polizeistation Borkum nahmen vor Ort den Sachverhalt auf.

Emden- Hausfriedensbruch auf ehem. Werksgelände- Am späten Samstagnachmittag gegen 17:25 Uhr meldeten Anwohner dem Polizeikommissariat Emden, dass sich zwei Personen auf dem Gelände der ehemaligen Ültje Werke in der Hansastraße, aufhalten. Die polizeiliche Überprüfung ergab, dass ein 29 jähriger Emder und sein 29 jähriger Bekannter aus Mannheim, sich ohne Erlaubnis auf dem Gebäudedach befanden. Der Eigentümer stellte Strafantrag zum Hausfriedensbruch und ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Emden- Unerlaubter Besitz von Einhandmesser und Drogen- In der vergangenen Nacht gegen 01:30 Uhr meldeten Anwohner der Förderschule in der Hermann-Löns-Straße, dass sich Personen auf dem Schulhof aufhalten. Bei der Überprüfung wurde ein 32 jähriger Emder kontrolliert. In einem Rucksack fanden die Beamten ein nicht erlaubtes Einhandmesser sowie eine sehr geringe Menge an Marihuana. Zu beiden Tatbeständen leitete die Polizei Strafverfahren ein. Ferner laufen Ermittlungen zum Tatbestand Hausfriedensbruch.

