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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Herzlake - Einbruch in Verkaufsraum - Motorsägen und Bargeld gestohlen

Herzlake (ots)

Am Dienstag, dem 28.07.2026, zwischen 03:13 Uhr und 03:45 Uhr, kam es zu einem Einbruch in einen Verkaufsraum an der Andruper Straße in Herzlake.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu den Geschäftsräumen. Anschließend wurden Bargeld sowie sechs Motorsägen der Marke Stihl entwendet.

Die Täterschaft verließ den Tatort anschließend mit einem blauen Citroën Berlingo. Der entstandene Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Andruper Straße beobachtet haben oder Hinweise zur Tat geben können, sich bei der Polizei Haselünne unter der Telefonnummer 05961/958700 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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