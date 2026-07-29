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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Salzbergen (ots)

Am Dienstag, dem 28.07.2026, kam es gegen 17:15 Uhr auf der Neuenkirchener Straße in Salzbergen zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 24-jähriger Fahrer eines BYD von einer Hofeinfahrt auf die Neuenkirchener Straße und beabsichtigte nach wenigen Metern zu wenden. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 45-jährigen Motorradfahrer, der in Richtung Salzbergen unterwegs war.

Der Motorradfahrer leitete daraufhin eine Gefahrenbremsung ein. Trotz der starken Bremsung, bei der das Hinterrad des Motorrads nach bisherigen Erkenntnissen von der Fahrbahn abhob, konnte er einen Zusammenstoß mit dem BYD nicht mehr verhindern. Das Motorrad kollidierte mit der vorderen linken Fahrzeugfront des Pkw. Der 45-Jährige stürzte anschließend auf die Fahrbahn und wurde schwer verletzt. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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