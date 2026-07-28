Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Mehrere Diebstähle auf Wertstoffhof - Polizei sucht Zeugen

Nordhorn (ots)

In den vergangenen Monaten kam es auf einem Wertstoffhof an der Otto-Hahn-Straße in Nordhorn zu mehreren Diebstählen.

Im Rahmen der Ermittlungen konnten unterschiedliche Tätergruppierungen festgestellt werden. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch unklar. Die Täter kommen meist in den Abend-/Nachtstunden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder den bislang unbekannten Tätern geben können, sich bei der Polizei Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

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