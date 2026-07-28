Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Nordhorn - Mehrere Diebstähle auf Wertstoffhof - Polizei sucht Zeugen
Nordhorn (ots)
In den vergangenen Monaten kam es auf einem Wertstoffhof an der Otto-Hahn-Straße in Nordhorn zu mehreren Diebstählen.
Im Rahmen der Ermittlungen konnten unterschiedliche Tätergruppierungen festgestellt werden. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch unklar. Die Täter kommen meist in den Abend-/Nachtstunden.
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder den bislang unbekannten Tätern geben können, sich bei der Polizei Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell