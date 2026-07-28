Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Vermisster tot aufgefunden

Emsbüren (ots)

Ein Schiffskapitän meldet am 21.07.2026 gegen 16 Uhr eine leblose Person im Dortmund-Ems-Kanal in Emsbüren. Den Ermittlungen zufolge handelt es sich dabei um den seit Mai vermisst gemeldeten Dieter Obst. Es gibt keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung.

Die Polizei bittet ausdrücklich darum, veröffentlichte Bilder im Zusammenhang mit der Fahndung zu löschen und nicht weiterzuverbreiten. Vielen Dank für die Unterstützung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell