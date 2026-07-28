Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Emsbüren - Vermisster tot aufgefunden
Emsbüren (ots)
Ein Schiffskapitän meldet am 21.07.2026 gegen 16 Uhr eine leblose Person im Dortmund-Ems-Kanal in Emsbüren. Den Ermittlungen zufolge handelt es sich dabei um den seit Mai vermisst gemeldeten Dieter Obst. Es gibt keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung.
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