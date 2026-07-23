Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wilsum - Unbekannte verschaffen sich Zutritt zu Firmengelände - Polizei sucht Zeugen

Wilsum (ots)

Zwischen Dienstag, dem 21.07.2026, 13:00 Uhr, und Mittwoch, dem 22.07.2026, 14:30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Firmengelände an der Kiesstraße in Wilsum.

Nach bisherigen Erkenntnissen öffneten die Täter anschließend gewaltsam ein Tor, um mit einem Pkw auf das Gelände zu gelangen. Die Täter verließen das Gelände mutmaßlich ohne Beute in unbekannte Richtung.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Kiesstraße beobachtet haben oder Hinweise zur Tat beziehungsweise zu den Tätern geben können, sich bei der Polizei Emlichheim unter der Telefonnummer 05943/92000 zu melden.

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