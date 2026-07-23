Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dörpen - Zwei Personen bei Verkehrsunfall auf der B401 leicht verletzt

Dörpen (ots)

Am Mittwoch, dem 22.07.2026, kam es gegen 17:00 Uhr auf der B401 zwischen Dörpen und Surwold zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 41-jähriger Fahrer eines VW ID.3 die B401 in Richtung Surwold. Vermutlich aufgrund von Aquaplaning geriet das Fahrzeug ins Schleudern und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Hyundai Kona, der von einem 19-Jährigen geführt wurde.

Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden.

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