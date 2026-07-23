Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Hoogstede - Starke Rauchentwicklung in Lagerhalle

Hoogstede (ots)

Am Donnerstag, dem 23.07.2026, kam es gegen 03:58 Uhr zu einer starken Rauchentwicklung in einer Lagerhalle an der Siemensstraße in Hoogstede.

Nach bisherigen Erkenntnissen entstand aus bislang ungeklärter Ursache eine starke Rauchentwicklung im Bereich von dort gelagerten Holzpaletten. Zu einer größeren Flammenbildung kam es nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Ein Gebäudeschaden entstand ebenfalls nicht.

Die Feuerwehren aus Emlichheim, Hoogstede, Neugnadenfeld und Laar waren mit insgesamt rund 53 Einsatzkräften vor Ort und beseitigten die Rauchentwicklung. Die Ermittlungen zur bislang ungeklärten Ursache dauern an.

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