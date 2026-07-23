Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Brand in Büro einer Mietwohnung - Polizei beschlagnahmt Brandort

Wietmarschen (ots)

Am Mittwoch, dem 22.07.2026, kam es zwischen 16:20 Uhr und 16:55 Uhr zu einem Brand in einer Mietwohnung an der Sandstraße in Wietmarschen.

Nach bisherigen Erkenntnissen brach das Feuer aus bislang ungeklärter Ursache im Bereich eines Büros aus. Als möglicher Ausgangspunkt kommen elektronische Geräte auf einem Schreibtisch in Betracht. Ein 30-jähriger Nachbar aus der darüberliegenden Wohnung wurde durch ausgelöste Rauchmelder auf den Brand aufmerksam und verständigte die Feuerwehr.

Die Feuerwehren aus Lohne und Schwartenpohl waren mit sechs Einsatzfahrzeugen und rund 35 Einsatzkräften vor Ort und löschten den Brand.

Der unmittelbar betroffene Brandort wurde für die weiteren Untersuchungen beschlagnahmt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

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