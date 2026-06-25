Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Langen - Reifen eines Pkw aufgestochen - Zeugen gesucht

Langen (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag, 21.06.2026, 17:00 Uhr, und Montag, 22.06.2026, 07:00 Uhr kam es in der Bergstraße in Langen zu einer Sachbeschädigung an einem schwarzen Renault. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein bislang unbekannter Täter den vorderen Reifen auf der Fahrerseite, indem er mit einem spitzen Gegenstand ein Loch in den Reifen stach. Die Polizeistation Lengerich bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 05904/964890 zu melden.

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