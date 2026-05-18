Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - 36-Jähriger durch Schlag ins Gesicht leicht verletzt - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Am 10.05.2026 kam es gegen 05:40 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen etwa sechs Personen in der Ochsenstraße. Dabei wurde ein 36-jähriger Beteiligter ins Gesicht geschlagen. Durch den Schlag verlor er kurzzeitig das Bewusstsein und erlitt leichte Verletzungen. Der 36-Jährige wurde durch einen Rettungswagen vor Ort versorgt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde keine weitere Person verletzt.

Da der bislang unbekannte Täter nach seiner Tat in unbekannte Richtung flüchtete, werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizei Nordhorn unter der Telefonnummer 05921 3090 zu melden.

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