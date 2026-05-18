Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Motorroller entwendet - Zeugen gesucht

Haren (ots)

Am Samstag, den 16.05.2026, kam es in Haren zu einem Diebstahl eines Motorrollers. Zwischen 05:00 Uhr und 16:30 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter einen gelben Motorroller der Marke Kymco. Das Fahrzeug war in der Heinrichstraße am Bahnhof, gegenüber der Hausnummer 21, abgestellt.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des Rollers geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Haren unter der Telefonnummer 05932 72100 zu melden.

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