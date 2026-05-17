Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Börger - 58-jährige Radfahrerin lebensgefährlich verletzt
Börger (ots)
Gestern kam es um 08:10 Uhr auf der Spahnharrenstätter Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 61-jähriger Fahrer eines Volvo V40 befuhr die Fahrbahn in Richtung Spahnharrenstätte und bog nach links in die Max-Zimmermann-Straße ein. Hierbei übersah er eine 58-jährige Radfahrerin mit ihrem Pedelec, die die Fahrbahn in Richtung Börger befuhr. Es kam zum Zusammenstoß wodurch sich die Frau lebensgefährliche Verletzungen zuzog.
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