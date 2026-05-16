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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Farbschmierereien an Grundschule

Lingen (ots)

In der Zeit vom 05.05. bis zum 06.05.2026 kam es in der Straße An der Kapelle zu Farbschmierereien. Bislang unbekannte Täter besprühten die Wand der Grundschule und der angrenzenden Sporthalle mit blauer und schwarzer Farbe. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 - 870 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Marina Bruns
Telefon: +49 591 87 104
E-Mail: marina.bruns@polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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