Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Lingen - Farbschmierereien an Grundschule
Lingen (ots)
In der Zeit vom 05.05. bis zum 06.05.2026 kam es in der Straße An der Kapelle zu Farbschmierereien. Bislang unbekannte Täter besprühten die Wand der Grundschule und der angrenzenden Sporthalle mit blauer und schwarzer Farbe. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 - 870 zu melden.
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