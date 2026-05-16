POL-EL: Lingen - Farbschmierereien an Grundschule

Esterwegen (ots) - Gestern kam es um 12:40 Uhr in der Straße Mühlenberg zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 53-järiger befuhr die Straße mit seinem Pkw KIA Sportage in Richtung Esterwegen. Als er an einem am rechten Fahrbahnrand abgestellten Pkw vorbeifuhr, betraten hinter diesem drei Kinder die Fahrbahn. In der Folge kam es zwischen dem KIA und einem 5-Jährigen Jungen zum Zusammenstoß. Das Kind zog sich schwere ...

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