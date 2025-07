Polizei Essen

POL-E: Essen/Velbert: Schneller Ermittlungserfolg - Einschlägig bekannter Sexualstraftäter kann kurz nach sexuellem Übergriff festgenommen werden

Essen (ots)

45134 E.-Stadtwald: Am späten Abend des 2. Juli dieses Jahres kam es an der Grugatrasse in Höhe des Walpurgistals zum sexuellen Übergriff auf eine junge Frau. Der Täter konnte flüchten, wurde aber nach intensiven Ermittlungen zwei Wochen später (16. Juli) festgenommen.

Die junge Frau hatte sich direkt nach dem sexuellen Übergriff an die Polizei gewandt und Anzeige erstattet. Im Rahmen einer rechtsmedizinischen Untersuchung konnten an der Frau DNA-Spuren gesichert werden. Diese führten zu einem 35-jährigen Mann aus Velbert (deutsch), der bereits einschlägig vorbestraft ist.

Der 35-Jährige konnte nach intensiven Fahndungsmaßnahmen am 16. Juli durch das für Sexualdelikte zuständige Kriminalkommissariat 12 in Duisburg festgenommen und einen Tag später (17. Juli) dem Haftrichter vorgeführt werden. Seitdem befindet sich der 35-Jährige in Untersuchungshaft./SyC

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell