Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Haren - Pedelec auf Lidl-Parkplatz beschädigt - Zeugen gesucht
Haren (ots)
Bereits am 24.04.2026 kam es gegen 13:30 Uhr auf dem Lidl-Parkplatz in der Straße "Papenwiese" zu einer Sachbeschädigung an einem Pedelec. Das Fahrrad war an einem dortigen Fahrradständer abgestellt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Pedelec durch einen bislang unbekannten Täter umgestoßen, wodurch Kratzer entstanden sind und das Schutzblech am Vorderrad verbogen wurde. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Haren unter der Telefonnummer 05932 72100 zu melden.
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