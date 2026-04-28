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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Verkehrsunfallflucht auf Schulgelände - Polizei sucht Zeugen

Spelle (ots)

Am Sonntag, den 26.04.2026, kam es gegen 16:35 Uhr auf dem Gelände der Oberschule Spelle zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem blauen Pkw, möglicherweise einem Cabriolet, den Bereich des Fahrradstandes der Oberschule und überfuhr dort einen Straßenpoller. Anschließend entfernte sich der Fahrer unerlaubt über die Straße Brink vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Im Rahmen der Ermittlungen wurde festgestellt, dass unmittelbar nach dem Vorfall ein Fußgänger dort entlang lief, der möglicherweise Angaben zu dem verursachenden Fahrzeug machen kann.

Dieser mögliche Zeuge sowie weitere Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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