Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Diebstahl aus einer Windkraftanlage

Salzbergen (ots)

Vermutlich in den späten Abendstunden oder in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (09.-10.04.) kam es an einer Windkraftanlage in der Nähe der Einmündung der Venhauser Straße / Eßeltweg in Salzbergen zu einem Diebstahl. An der Örtlichkeit gelangt man nach ca. 200 m über einen Schotterweg in ein Maisfeld, in dem sich ein Windrad befindet. Dieses Windrad wurde im Tatzeitraum zum Ziel von bislang unbek. Tätern, die sich dort Zutritt verschafften und in der Windkraftanlage Gegenstände entwendeten und beschädigten. Aufgrund der sehr ländlichen Lage könnten Zeugen dort ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben. Mögliche Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 0591-87446 oder 0591-870. /hue

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