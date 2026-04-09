Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfallflucht auf der Otto-Hahn-Straße - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

In Nordhorn kam es gestern gegen 12:50 Uhr auf der Otto-Hahn-Straße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht.

Ein 18-jähriger Autofahrer befuhr mit seinem schwarzen Volvo V60 die Otto-Hahn-Straße in Richtung Gildehauser Weg. Zur gleichen Zeit befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die Straße in entgegengesetzter Richtung. Auf Höhe der Einmündung zur Max-Planck-Straße schnitt der unbekannte Fahrzeugführer die Kurve, sodass der 18-Jährige ausweichen musste und dabei die Leitplanke touchierte. Glücklicherweise wurde er dabei nicht verletzt. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. An dem Volvo entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

Nach bisherigen Erkenntnissen handelte es sich vermutlich um einen weißen Bulli. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/788550 zu melden.

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