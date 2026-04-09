Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Unfallflucht auf Supermarktparkplatz - falsche Kontaktdaten hinterlassen

Salzbergen (ots)

Am Samstag, den 04.04.2026, kam es in der Zeit zwischen 10:50 Uhr und 11:20 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Straße "Am Gillenbrink" in Salzbergen zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte beim Ein- oder Ausparken einen ordnungsgemäß abgestellten schwarzen Pkw vom Typ Opel Mokka.

An dem beschädigten Fahrzeug wurde ein Zettel mit einer Mobilfunknummer hinterlassen. Ermittlungen ergaben jedoch, dass es sich hierbei um falsche Kontaktdaten handelt.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Salzbergen unter der Telefonnummer 05976/94855-0 zu melden.

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