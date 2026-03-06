PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Vrees - Einbruch in Halle - Werkzeug entwendet - Zeugen gesucht

Vrees (ots)

Zwischen Mittwoch, 4. März 2026, 19:00 Uhr und Donnerstag, 5. März 2026, 05:30 Uhr, ist es an der Straße Lehmkuhlen zu einem Einbruch auf einem Firmengelände gekommen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer Halle auf dem Gelände einer Firma. In der Halle standen zwei Firmenfahrzeuge, die ebenfalls von den Tätern aufgebrochen wurden. Aus einem der Fahrzeuge entwendeten sie eine Heizungsrohrpresse. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Hümmling-Sögel unter der Telefonnummer 05952 93450 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

