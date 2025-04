Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 16.04.2025

Wolfenbüttel (ots)

Fahrer entzieht sich einer Verkehrskontrolle und flüchtet mit überhöhter Geschwindigkeit

Wolfenbüttel, Lange Straße, 10.04.2025, gegen 21:30 Uhr

Polizeibeamte hatten beabsichtigt den Fahrer eines Pkw Audi Q8 zu kontrollieren. Nachdem der Fahrer die Polizei erkannt hatte, flüchtete dieser mit einer stark überhöhten Geschwindigkeit, um sich offensichtlich der Verkehrskontrolle zu entziehen.

Die Verfolgungsfahrt erstreckte sich über Folgende Straßen: Harztorwall (WF) - Lange Straße (WF) - L 495 - A 36. Im Anschluss wurde der Sichtkontakt zu dem Fahrzeug durch die eingesetzten Polizeibeamten verloren.

Kurze Zeit später sichtete eine weitere Funkstreifenwagenbesatzung ein Fahrzeug in der Ortschaft Heiningen, wo das Fabrikat nicht bestimmt werden kann. Der Fahrer dieses Fahrzeuges setzte seinen Weg ebenfalls mit einer stark überhöhten Geschwindigkeit über die L 512 in Richtung A 36 fort und fuhr anschließend auf der A 36 in Richtung Bad Harzburg weiter. Auf Höhe der Anschlussstelle Schladen-Süd verließ der flüchtende Pkw die Autobahn und fuhr in Richtung Beuchte. Kurz vor der Ortschaft Beuchte riss der Blickkontakt zu dem Fahrzeug ab. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es sich hierbei um denselben Fahrzeugführer/ Fahrzeug handelt.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte das Fahrzeug nicht mehr festgestellt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die Informationen zu dem Vorfall oder dem Fahrzeug geben können. Insbesondere sind wir auch an Informationen interessiert, ob es durch die rasante Fahrweise zu Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer gekommen ist.

Zeugen/ Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer: 05331- 9330 zu melden.

