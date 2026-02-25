Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Lathen (ots)

Diesen Montag kam es in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 12:30 Uhr in Lathen zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen ordnungsgemäß abgestellten schwarzen VW Multivan. Der Vorfall ereignete sich auf dem Parkplatz zwischen der Rossmann-Filiale und der Samtgemeinde an der Großen Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte der Verursacher mit einem orangenen Pkw unterwegs gewesen sein. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lathen unter der Rufnummer 05933/924570 zu melden.

