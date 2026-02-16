Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Klein Berßen - Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Klein Berßen (ots)

Zwischen Sonntag, den 8. Februar 2026, 11:30 Uhr, und Sonntag, den 15. Februar 2026, 10:20 Uhr, kam es in der Kuhstraße in Klein Berßen zu einem Einbruch in ein freistehendes Einfamilienhaus.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem derzeit teilweise leerstehenden Wohnhaus. Anschließend wurden sämtliche Räume betreten sowie Schränke und Schubladen offensichtlich nach Wertgegenständen durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde vermutlich nichts entwendet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Sögel unter der Telefonnummer 05952/93450 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell