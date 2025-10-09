POL-EL: Nordhorn - Öffentlichkeitsfahndung - Vermisste Person Frieda Lübberink

Klein Berßen (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (7. bis 8. Oktober) verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft auf bislang nicht bekannte Weise Zutritt zu einer Garage am Birkenweg in Klein Berßen. Aus der Garage entwendete sie zwei Pedelecs sowie einen E-Scooter. Der entstandene Schaden wird auf etwa 8000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der ...

