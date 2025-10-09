Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Nordhorn - Öffentlichkeitsfahndung - Vermisste Person Frieda Lübberink
Nordhorn (ots)
Seit dem Mittwochnachmittag, 8. Oktober 2025, wird die 74-jährige Frieda Johanna Lübberink aus Nordhorn vermisst.
Frau Lübberink ist auf Medikamente angewiesen. Sie ist noch gut zu Fuß und kann ohne Hilfsmittel schnell und weit laufen.
Personenbeschreibung:
graue Jogginghose
pinker Pullover
weiße Schuhe
hagere Statur
etwa 1,60 Meter groß
kurze, weiße Haare
Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt die Polizei Nordhorn unter der Telefonnummer 05921 / 3090 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell