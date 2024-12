Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - 91-Jähriger erneut Opfer eines Einbruchs

Werlte (ots)

In der Nacht zu Freitag kam es in Werlte zu einem erneuten Einbruch in ein Wohnhaus in der Straße "Nordholte". Der Vorfall ereignete sich gegen 2.40 Uhr, als sich ein unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu dem Haus eines 91-jährigen Bewohners verschaffte.

Der Senior wurde durch Geräusche geweckt und entdeckte eine schwarz gekleidete Person in seinem Schlafzimmer. Als er den Eindringling ansprach, ergriff dieser die Flucht. Der Täter entwendete Bargeld und möglicherweise weitere Gegenstände, die derzeit noch überprüft werden. Der Geschädigte blieb körperlich unverletzt, steht jedoch unter Schock.

Die Polizei Werlte nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 05951/995300 entgegen. Jede Beobachtung, insbesondere in der Nacht vom 12. auf den 13. Dezember 2024, könnte bei der Aufklärung des Falls helfen.

Bereits am 24. September 2024 war es an derselben Adresse zu einem Einbruch gekommen. Die Polizei prüft mögliche Zusammenhänge zwischen den Taten. Die Ermittlungen dauern an.

