POL-EL: Geeste - Kupferfallrohre gestohlen

Nordhorn (ots) - Am 7. November, zwischen 09:51 - 10:45 Uhr, wurde ein in der Jahnstraße in Nordhorn ein geparkter Opel Corsa von einem bislang unbekannten Verursacher an der hinteren rechten Fahrzeugseite beschädigt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Nordhorn unter 05921 3090 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje ...

