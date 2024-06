Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Zeugen gesucht

Haren (ots)

In Haren kam es in den vergangenen Tagen im Bereich der Nordstraße zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Dabei wurden durch bislang unbekannte Täter diverse Radmuttern eines Fiat 500 gelöst und ein Lackkratzer im Bereich der gesamten Beifahrerseite verursacht. Der Tatzeitraum kann nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht gänzlich eingegrenzt werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter folgender Telefonnummer zu melden: 05932 72100.

