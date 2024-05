Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Niederländerin bei Unfall verletzt (Foto)

Bild-Infos

Download

Meppen (ots)

Am Dienstag kam es gegen 14.15 Uhr auf der B 402 zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Eine 72-jährige Niederländerin wechselte an der Anschlussstelle Meppen Nord von der A 31 auf die B 402 in Richtung Niederlande. Vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit geriet der Fiat der Niederländerin beim Wechsel auf die B 402 nach links auf den Hauptfahrstreifen. Dort befand sich der Sattelzug eines 39-Jährigen, der mit dem PKW der Niederländerin daraufhin kollidierte. Durch den Unfall wurde die Fahrzeugführerin in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Die alarmierten Feuerwehren aus Meppen und Schönighsdorf befreiten die schwerverletzte Niederländerin aus dem verunfallten Fiat. Sie wurde durch den Rettungsdienst versorgt und ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Weiterhin wurden an der Anschlussstelle Meppen Nord auf der A 31 Sperrungen durch die Autobahnmeisterei Lathen eingerichtet, um einen Rückstau zu vermeiden. Nach etwa 75 Minuten wurden die Sperrungen aufgehoben und der Verkehr wieder freigegeben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell