POL-EL: Haren - Unfallverursacher flüchtet und lässt die beiden 16-jährigen Verletzten Mofafahrer zurück

Haren (ots)

Am Samstag, gegen 1:05 Uhr, kam es auf der Kreuzung Boschstraße/B408 in 49733 Haren zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr die B408 aus Richtung Erika kommend, in Richtung Haren. An der Kreuzung B408/Boschstraße überfuhr er die rot anzeigende Ampel. Dadurch kollidiert er mit dem abbiegenden 16-jährigen Mofa-Fahrer. Dieser kam aus der Boschstraße, und bog nach rechts auf die B408 ab. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer, wobei der 16-Jährige und der 16-jährige Sozius leicht verletzt wurden. Der Verursacher fuhr mutmaßlich mit einem weißen Opel Grandland X davon, ohne sich um die Verletzten und den Schaden zu kümmern. Die beiden 16-Jährigen kamen anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle in Haren unter 05932- 72100 zu melden.

