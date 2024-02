POL-EL: Haren - Mercedes beschädigt

Lingen (ots) - Am heutigen Donnerstag kam es gegen 7.12 Uhr an der Straße Poller Sand in Lingen zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Skoda befuhr die Straße Dammer Esch und beabsichtigte an der dortigen Kreuzung nach rechts abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Lkw, der die Straße Poller Sand in Richtung Niederdarmer Straße befuhr. Der bislang unbekannte Lkw-Fahrer befuhr dabei zunächst die linke Abbiegerspur, fuhr jedoch dann geradeaus weiter, ...

