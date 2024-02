Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen gesucht

Lingen (ots)

Am heutigen Donnerstag kam es gegen 7.12 Uhr an der Straße Poller Sand in Lingen zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Skoda befuhr die Straße Dammer Esch und beabsichtigte an der dortigen Kreuzung nach rechts abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Lkw, der die Straße Poller Sand in Richtung Niederdarmer Straße befuhr. Der bislang unbekannte Lkw-Fahrer befuhr dabei zunächst die linke Abbiegerspur, fuhr jedoch dann geradeaus weiter, wodurch es zu Zusammenstoß kam. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

