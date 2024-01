Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Unfall auf der B213 Haselünne/Eltern - Vollsperrung

Haselünne (ots)

Heute Nacht gegen 3.00 Uhr fuhr ein 29-Jähriger mit einer Sattelzugmaschine auf der B213 von Cloppenburg kommend in Richtung Haselünne. Vermutlich aufgrund schneeglatter Fahrbahn verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Infolgedessen überschlug sich der Sattelauflieger, welcher mit Schlachtabfällen beladen war. Daraufhin wurde die Fahrbahn erheblich verunreinigt, sodass seitdem die B213 in beide Richtungen voll gesperrt ist. Die Aufräumarbeiten dauern vermutlich noch bis in die Mittagsstunden an. Der Fahrer selbst blieb unverletzt. Die Schadenshöhe ist bislang noch unklar.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell