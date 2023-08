Polizei Gütersloh

POL-GT: Enkeltrickbetrüger aktiv

Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh (FK) - Aus den Orten Verl und Langenberg wurden uns heute Nachmittag (24.08.) abermals Enkeltrickbetrüger am Telefon gemeldet. Die Betrüger geben sich am Telefon als Verwandte aus und setzen ihre Opfer gezielt unter Druck, um an ihre Ersparnisse zu gelangen. In vielen Fällen geben sie vor, dass der nahe Angehörige einen schlimmen Unfall verursacht hat. Um eine Haftstrafe zu umgehen, sollen die Angehörigen eine Kaution zahlen. Vorsicht! Beenden Sie diese Gespräche sofort, wenn Sie einen solchen Anruf bekommen und informieren Sie die Polizei über den Betrugsversuch. Warnen Sie Bekannte, Freunde und Angehörige vor der Masche der Betrüger. Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell