Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Spelle (ots)

Am Samstag, 29. Juli um 11.11 Uhr, befuhr ein Fahrzeugführer mit seinem PKW, die Hauptstraße in Spelle in Richtung Rheiner Straße und schleppte hierbei einen anderen PKW ab. In Höhe der Einmündung zu den Einkaufsmärkten fuhr eine Verkehrsteilnehmerin, vermutlich silberner Mercedes, vom Parkplatz Einkaufsmärkte in Spelle kommend auf die Hauptstraße in Richtung Beesten. Hierbei beachtete sie nicht den Vorrang des abschleppenden PKW. Dieser bremste stark ab, um einen Zusammenprall zu vermeiden. Dabei fuhr das abgeschleppte Fahrzeug hinten auf. Die Fahrzeugführerin entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und fuhr in Richtung Beesten davon. Die Unfallverursacherin oder Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Spelle unter 05977204360 i.V. zu setzen.

