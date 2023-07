POL-EL: Börger - Eine Person bei Unfall verletzt

Spelle (ots) - Bislang unbekannte Täter sind zwischen Montag und Mittwoch in den Keller eines Mehrfamilienhauses an der Hauptstraße in Spelle eingebrochen. Sie entwendeten ein Pedelec der Marke "Raleigh". Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3750 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje Pressesprecherin ...

